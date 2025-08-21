«Гірники» намагатимуться продовжити свою переможну серію зі швейцарцями

У четвер, 21 серпня, «Шахтар» у першому матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи прийматиме швейцарський «Серветт». Поєдинок відбудеться в Кракові на міському стадіоні імені Генріка Реймана і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Обслуговувати гру буде бригада арбітрів з Шотландії на чолі з Ніколасом Волшем, а за VAR відповідатиме Ендрю Даллас.

«Шахтар» минулого сезону став лише третім у чемпіонаті України, однак у фіналі Кубка України здолав «Динамо» і таким чином потрапив у Лігу Європи. У першому відбірному раунді «гірники» пройшли фінський «Ільвес» (6:0, 0:0), а згодом несподівано легко вибили міцний «Бешикташ» (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи донеччани не виявили сильнішого у дуелі з «Панатінаїкосом», і все вирішувалось у серії пенальті, де влучнішими були греки (0:0, 0:0 – 3:4 за пенальті).

Як наслідок, «Шахтар» вилетів у Лігу конференцій, де в плейоф змагатиметься з «Серветтом» за вихід у груповий етап третього за силою євротурніру.

Своєю чергою Серветт міжнародну кампанію розпочав з Ліги чемпіонів, де в першому ж раунді вилетів від чеської «Вікторії» Пльзень (1:0, 1:3). Далі було прощання з Лігою Європи після подвійної поразки нідерландському «Утрехту» (1:3, 1:2). Момент істини настав з «гірниками».

Цікавий факт: два тижні тому «Серветт» звільнив Томаса Геберлі з посади головного тренера, який очолював женевський колектив з 2024 року. На матч з «Шахтарем» команду виведуть Александре Альфонс та Боян Діміч.

«Шахтар» і «Серветт» у своїй історії зустрічались тричі. У далекому 1983 році у Кубку володарів кубків двічі тріумфували «гірники» (1:0, 2:1), а у 2012 році розгромили суперника у товариському матчі (4:0).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу українців дають 1,39, тоді як успіх «Серветта» оцінюють у 7,70. Нічия котирується в 4,95. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,55, тоді як тотал менше 2,5 – 2,43.

Найбільше м’ячів у «Шахтаря» чекають від Педрінью (2,35) та Георгія Судакова (2,45). У «Серветта» шанси відзначитись мають Мірослав Стевановіч (5,00) та Кеян Варела (5,30).

Де дивитися матч Ліги конференцій між «Шахтарем» та «Серветтом»

В Україні матч «Шахтар» – «Серветт» у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів, а також Київстар ТБ.