Працівниці сall-центру одержували 25% від одержаних фірмою сум

Шестеро рівнянок телефонували до людей під виглядом російських правоохоронців і пропонували за гроші вирішити окремі юридичні та фінансові питання. Організував незаконний бізнес 34-річний рівнянин, який придбав у російській юридичній фірмі базу даних. Викрили шахраїв рівненські правоохоронці.

Про викриття шахрайського сall-центру поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 25 жовтня. 34-річний рівнянин придбав базу даних в одній з російських юридичних фірм й залучив до справи шістьох рівнянок, які телефонували в Росію та, представлялись російськими правоохоронцями, пропонували за винагороду вирішити проблеми щодо зняття арешту на вилучене майно, повернення коштів, викрадених шахрайським способом тощо. Жінки одержували 25% від здобутих шахрайським способом коштів.

Злочинну схему викрили працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області. Під час дев’яти обшуків поліцейські вилучили телефони, які працюють за принципом генерації номерів мобільних операторів, 4 паспорти громадянин України, посвідчення слідчого Головного управління Міністерства юстиції іноземної держави, 26 сім-карток, роздруковану базу даних потерпілих, 30 тис. два ножі, револьвер Флобера, 1 кг частково обробленого бурштину, автомобіль Range Rover.