СБУ стверджує, що до злочинної групи входило майже 50 людей

Служба безпеки України в суботу, 23 жовтня, повідомила, що нейтралізувала в Сумській області злочинну групу з майже 50 людей, яку координували «злодії в законі» іноземного Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території Росії.

За інформацією СБУ, учасники угруповання намагалися поширити злочинний вплив на жителів кількох регіонів України. Щоб реалізувати це, вони створили розгалужену мережу своїх «осередків».

«Зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і «вибивали» з них гроші. До потерпілих кримінальники застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Одержані суми лідери угруповання направляли на поповнення злодійської “каси”. Крім того, зловмисники використовували одержані «прибутки» для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу», – сказано в повідомленні СБУ.

Фото СБУ

Під час обшуків за місцями перебування учасників групи, правоохоронці виявили:

засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та банківські картки із доказами протиправної діяльності;

відмички;

«боргові» розписки потерпілих, з яких зловмисники вимагали гроші.

За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вимаганні, встановленні або поширенні злочинного впливу, а також у шахрайстві. Слідчі дії тривають.