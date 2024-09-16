Вінілова плівка зазвичай служить близько п’яти років, і за цей час під нею може з’явитися серйозна іржа

Водії часом не замислюються, що своїми простими діями можуть сприяти утворенню корозії на нещодавно придбаній машині. Після появи наскрізної іржі автомобілісти часто звинувачують якість сучасних авто, не знаючи про власні помилки. На порталі Аmpercar.com пишуть про три причини появи корозії.

Неправильна обробка колісних арок

Багато власників недорогих авто роблять додаткову шумоізоляцію, часто використовуючи вібродемпфуючу мастику на колісних арках. Це покращує звук у салоні і захищає метал від дрібних ударів камінців і піску. Але якщо погано підготувати поверхню, така обробка може більше нашкодити, ніж допомогти.

Перед нанесенням мастики колісні арки потрібно ретельно очистити та знежирити. Якщо цей крок пропустити, залишки бруду та пилу під мастикою можуть створити умови для розвитку корозії. Це особливо небезпечно для автомобілів, які вже використовувалися деякий час, адже в арках можуть накопичуватися бруд і дорожні реагенти. В такому випадку іржа може розвиватися швидше, оскільки вона буде «запечатана» під шаром мастики.

Встановлення саморобного захисту двигуна

Дехто з водіїв ставлять захист двигуна, особливо ті, хто часто їздить по поганих дорогах або в зимових умовах. Але саморобний захист може завдати шкоди кузову автомобіля. Одна з найбільших проблем – це порушення вентиляції підкапотного простору, що може призвести до перегріву двигуна і інших проблем.

Коли повітря під капотом не може правильно циркулювати через погано встановлений захист, накопичуються бруд, волога і реагенти, що сприяють корозії важливих частин, таких як підрамник. Через кілька років іржа може завдати серйозної шкоди і навіть загрожувати безпеці автомобіля. В такому випадку ремонт може бути дуже дорогим або навіть недоцільним.

В умовах викликів сьогодення не кожен бізнес зміг встояти на плаву, а тим паче – продовжувати розвиватися. Відновлення після обстрілів стало справжнім випробуванням і для мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY. Однак, попри все, компанія продовжує впевнено зростати, відновлюючи після знищення АЗК та модернізуючи вже існуючі. Від початку 2024 року мережа осучаснила торгові зали на майже 10 АЗК.

Помилки під час нанесення вінілової плівки

Вінілова плівка для захисту кузова автомобіля стала популярною завдяки своїй здатності захищати від відколів і дрібних подряпин. Проте, якщо кузов не підготувати належним чином перед нанесенням плівки, це може призвести до прихованої корозії.

Перед наклеюванням вінілової плівки важливо ретельно вимити автомобіль і використовувати спеціальні засоби для видалення всіх частинок бруду та пилу. Далі потрібно зняти деякі частини кузова, щоб плівка могла бути нанесена на всі ділянки. Якщо на цьому етапі зекономити чи не приділити достатньо уваги підготовці, під плівкою може з’явитися іржа, яка залишиться непомітною довго.

Вінілова плівка зазвичай служить близько п’яти років, і за цей час під нею може з’явитися серйозна іржа. Коли водії помічають цю проблему через кілька років, вони часто звинувачують якість плівки або автомобіля. Але насправді причина в тому, що поверхню не було належно підготовлено перед нанесенням плівки.

Щоб уникнути корозії на новому автомобілі, дотримуйтесь кількох простих порад: