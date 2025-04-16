Чистий четвер – час для духовного очищення

Чистий четвер – один із найважливіших днів Страсного тижня, який у 2025 році припадає на 17 квітня. Цей день має як глибоке духовне, так і побутове значення. Віряни вважають, що саме в Чистий четвер слід очистити не лише оселю, а й власні думки та серце. Існує кілька важливих справ, які, згідно з традицією, обов’язково потрібно виконати, щоб зустріти Великдень із чистотою та спокоєм у душі, про які пише УНІАН.

Провести генеральне прибирання

Очищення дому – одна з головних традицій Чистого четверга. Вважається, що якщо добре прибрати оселю саме цього дня, то в домі пануватимуть гармонія, порядок і добробут увесь рік. Особливу увагу приділяють миттю вікон, дверей, куточків і винесенню сміття.

Ранкове обмивання або купання

У народі вважається, що вода в цей день набуває цілющих властивостей. Тому ще до світанку люди вмивалися або купалися, щоб «змити» з себе все погане. За віруваннями, хто вмиється до сходу сонця – буде здоровим увесь рік.

Відвідати богослужіння та сповідь

Чистий четвер – час для духовного очищення. Віряни намагаються бути на вечірньому богослужінні, яке присвячене спогадам про Таємну вечерю. Також це гарна нагода для сповіді й причастя, щоб зустріти Великдень із чистою душею.

Почати випікати паски

Саме в Чистий четвер господині традиційно починають випікати паски. Вважається, що тісто, замішане цього дня, буде особливо смачним і вдало підніметься, якщо робити все з добрими думками й молитвою.