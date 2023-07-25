Поблизу Бахмута українці звільнили ще понад 20 км²

Збройні сили України змогли відбити в російських окупантів позиції поблизу населеного пункту Андріївка, розташованого поблизу Бахмута. Про успіхи Сил оборони повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов на брифінгу Military Media Center у вівторок, 25 липня.

Українські захисники вибили росіян з їхніх позицій біля Андріївки, розташованої за 7 км північніше від Бахмута. За даними DeepStateMap, в районі Андріївки та Кліщіївки ЗСУ звільнили 21,45 км².

ЗСУ вибили росіян з позицій біля Андріївки / Фото DeepStateMap

«У ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки», – повідомив Андрій Ковальов.

Речник Генштабу такоє повідомив про успіхи ЗСУ на напрямку Старомайорського, що на південному напрямку. За даними DeepStateMap, українські захисники змогли звільнити 18,15 км².

Ситуація на Старомайорському напрямку / Фото DeepStateMap

Нагадаємо, 10 липня командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомив про вогневий контроль Сил оборони над Бахмутом. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.