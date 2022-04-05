Староста одного із сіл Кам’янець-Подільського району підробила заповіт давно померлої жінки та незаконно передала своєму співмешканцю 2 га землі. За справжнім заповітом ділянка належала синові померлої. За скоєне чиновниці загрожує до п’яти років тюрми.

Як у вівторок, 5 квітня, повідомила Кам’янець-Подільська окружна прокуратура, староста села підробила заповіт давно померлої односельчанки. Відомо, що жінка все майно заповіла синові, однак староста села підробила дублікат документа і передала у власність своєму співмешканцю понад 2 га землі.

«На підставі підробленого старостою дубліката заповіту її співмешканець отримав у власність більше 2 га землі, вартістю майже 80 тисяч гривень», – уточнюють у прокуратурі.

Старосту села підозрюють у правопорушенні за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення). Обвинувальний акт стосовно жінки вже передали до суду. За скоєне старості загрожує обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк, із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.