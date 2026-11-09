Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця села Угля Тячівського району Василя Голубку винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та призначив йому 3,4 тис. грн штрафу з конфіскацією телефона.

Як йдеться у вироку суду від 30 жовтня, у 2023–2025 роках обвинувачений систематично публікував образливі коментарі під дописами у фейсбук-спільнотах. Зокрема, Василь Голубка називав Епіфанія «тупим антихристом», закликав відправляти на передову прихильників ПЦУ та спростовував зв’язок УПЦ МП з Росією, називаючи Українську православну церкву «своєю» для українців.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину, пояснив свої дії емоціями та запевнив, що більше такого робити не буде. Адвокат обвинуваченого попросив також врахувати, що його підзахисний є пенсіонером.

Суд взяв до уваги, що Василь Голубка перерахував 20 тис. грн на потреби ЗСУ і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олексій Фазикош визнав закарпатця винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та призначив йому 3,4 тис. грн штрафу. У пенсіонера конфіскували мобільний телефон Хiaomi, з якого він писав образливі коментарі, а також зобов’язали сплатити 4,4 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.