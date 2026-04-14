Червоним кольором позначене місце розташування спірної ділянки

Пустомитівський районний суд Львівської області відмовився визнати недійсним договір купівлі продажу і скасувати реєстрацію на ділянку за трамвайним кільцем на Сихові, яку незаконно відвели в приватну власність та продали зятю голови Солонківської ОТГ Тарасу Колодію. За генеральним планом Львова через цю ділянку має пролягати нова вулиця, що з’єднає Сихів із вул. Стрийською.

Йдеться про ділянку площею 1,9 га за трамвайним кільцем на вул. Вернадського. У грудні 2020 року Львівська міськрада виявила, що ГУ Держгеокадастру сформувало цю ділянку із пасовища. У березні 2021 року ГУ Держгеокадастру у Львівській області видало наказ про виділення земельної ділянки у приватну власність під ведення сільського господарства учаснику АТО, львів’янину Олегу Дідуху. За місяць він ушестеро дешевше від ринкової ціни продав ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

Через це міська рада Львова звернулася в суд, адже ділянка хоч і розташована в межах Солонківської громади, однак за генпланом Львова та Зубри вона входить до червоних ліній проєктованої вул. Вернадського, що з’єднає просп. Червоної Калини та вул. Стрийську. Міська рада вимагала скасувати наказ Держгеокадастру про передачу землі у приватну власність, визнати недійсним договір купівлі-продажу та скасувати державну реєстрацію на землю.

У суді представники Держгеокадастру наполягали, що землю учаснику АТО відвели законно й це не порушує інтереси Львівської міськради, адже ділянка не входить до меж міста. Із цими доводами погодився й суд, зазначивши, що сам факт того, що за генеральним планом Львова через цю ділянку має пролягати міська вулиця, не робить її власницею землі.

Враховуючи обставини справи, суддя Ірина Мельничук у задоволенні позову ЛМР відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Паралельно, позов проти зятя голови ОТГ Богдана Дубневича Тараса Колодія подала й Солонківська сільрада. Спершу Пустомитівський райсуд позов задовольнив, однак його скасувала апеляція. Зараз справа перебуває у Верховному Суді.

Крім цього, через приватизацію землі під міську вулицю правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У 2023 році слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області 43-річному Василю Собку у перевищенні службових повноважень. У 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління й разом зі спільниками підписав накази про приватизацію низки ділянок. Також підозри отримали посадовці Солонківської сільради. Зараз у цій справі триває допит свідків.

Додамо, що окрім ділянки під вул. Вернадського, Тарас Колодій та інші родичі братів Дубневичів контролюють ще близько 120 га землі між селами Пасіки-Зубрицькі та Зуброю. Детальніше про те, як і хто захопив землю під міську вулицю Львова, читайте у матеріалі «Трамвай на Зубру не поїде».