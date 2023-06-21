Романа Ткачука підозрюють в службовій недбалості

У середу, 21 червня, суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Романа Ткачука. Про це повідомляє Суспільне.

Ткачука підозрюють в службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію. Напередодні Роману Ткачуку вручили підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

За даними прокуратури, саме його департамент відповідав за формування фонду укриттів Києва, їхнє утримання та перевірки на готовність приймати людей. Роман Ткачук очолив управління з питань цивільного захисту КМДА у 2018 році, упродовж 17 років працював рятувальником, має низку нагород.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких – 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені. Після цього правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом затриманим. Тоді Голосіївський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, а охоронця взялися судити. Тоді в Офісі президента заявили, що хочуть з’ясувати, чому охоронець поліклініки, біля якої 1 червня у Києві загинули троє людей, отримав двомісячний термін тримання під вартою, а керівникам поліклініки призначили домашні арешти.