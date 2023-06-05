Вадима Мошкіна ще з лютого підозрювали в поширенні комуністичної символіки

Прокуратура у справі про закрите укриття у Києві, біля якого загинули люди, просила арешт для охоронця Вадима Мошкіна і цілодобовий домашній арешт для чиновників, бо саме охоронець не відчинив двері, щоб пустити мешканців до бомбосховища. Окрім того, Мошкін виявися причетним до комуністичної організації, яка не визнає незалежність України. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі національного марафону.

Трьох підозрюваних у справі [керівника поліклініки, в якому було сховище, заступника директора з технічної частини і заступниця голови Деснянської РДА] відправили під цілодобовий домашній арешт. Тоді як охоронця Вадима Мошкіна взяли під варту без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід викликав бурхливу реакцію в соцмережах: деякі українці припустили, що всю вину у справі хочуть «повісити» на охоронця. Після цього ОП заявив, що втрутиться у справу щодо арешту Вадима Мошкіна.

Проте, за словами Надії Максимець, слідство встановило, що саме охоронець безпосередньо не відчинив двері в укриття під час повітряної тривоги, залишивши людей на вулиці під обстрілами. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 КК України − залишення у небезпеці, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, саме тому відносно нього прокурор просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Надія Максимець додала, що, за словами місцевих мешканців, їм неодноразово відмовляли у відкритті дверей до сховища під час повітряної тривоги вночі. Дії решти підозрюваних кваліфіковані як недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Враховуючи, що санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення, то максимально суворий запобіжний захід, який прокурори могли просити у суду − це цілодобовий домашній арешт. Максимець додала, що те, що охоронець визнає провину − це його спосіб захисту, а якщо він виконував вказівку керівництва, але не повідомляє про це слідству, то це означає, що він покриває своїх керівників.

Вона також додала, що Мошкін потрапив у поле зору правоохоронних органів задовго до трагедії. Ще в лютому від СБУ до прокуратури надійшли матеріали про діяльності на території Деснянського району групи осіб, які називають себе «Всесоюзне об’єднання виборців народів СРСР», які навіть під час повномасштабного вторгнення Росії підтримували ідеї приєднання України до РФ.

За словами Максимець, ці люди друкували листівки з комуністичною символікою і розсилали на адреси держорганів та комунальних підприємств листи, в яких писали про незаконне проголошення незалежності України. А також, маючи борги за компослуги, відмовлялися їх сплачувати, аргументуючи тим, що ці послуги їм «нав’язали», тоді коли самі вони цих послуг не замовляли. За словами Максимець, координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця. А заступник директора поліклініки і мешканці прилеглих до лікарні будинків нібито характеризували охоронця як «сепаратиста».

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи, виявили та вилучили значний обсяг документів з символікою комуністичного режиму та печатки з даною символікою.5 червня прокуратура підписала повідомлення про підозру охоронцю та його дружині у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст., ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився впустити туди людей, а сам зачинився всередині. Безпосередньо внаслідок цього загинула сім’я Івашко – мати Ольга та її 9-річна донька Вікторія.

Охоронця, а також директора поліклініки, його заступника й першого заступника голови Деснянської РДА затримали. Охоронцеві інкримінують залишення в небезпеці, що призвело до смерті, іншим затриманим – службову недбалість.