Компанія Stfalcon разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) створили Telegram-бот, який містить інформацію про всі укриття по всій країні. Про це компанія-розробниця повідомила в четвер, 8 червня.

За допомогою цього чат-бота користувачі зможуть отримати важливу інформацію про місцезнаходження укриттів та знати, куди звернутися в разі тривоги. Цей проект створений з метою покращити систему попередження та захисту населення від небезпеки повітряних атак.

Водночас у Stfalcon наголосили, що навіть при належній роботі служб безпеки не завжди можна гарантувати на 100% наявність працюючих укриттів у будь-якому місці. Тому Telegram-бот створений як рекомендаційний інструмент, який допоможе громадянам знайти найближче безпечне місце відносно їхньої поточної локації.

Нагадаємо, після того, як в Києві через недопуск до укриття загинули люди, в Україні почалася перевірка всіх укриттів. станом на 6 червня вже здійснено перевірку майже 60 тис. укриттів, з них зачиненими виявились 9%, а ще 23,7% – непридатні до використання.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 червня в інтернеті з’явилася карта всіх укриттів Львова. На ній можна залишати коментарі щодо працездатності і комфорту позначених укриттів.