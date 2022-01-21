Під час проведення розслідування база відпочинку не працювала

Рівненська обласна прокуратура довела незаконність споруження бази відпочинку біля річки Устя на вулиці Крейдяній у Рівному. Північно-західний апеляційний господарський суд скасував реєстрацію права власності на будинки, споруджені у рекреаційній зоні на землях Рівненської міськради. Тепер міськрада має ініціювати звільнення ділянки від цієї забудови. З липня 2021 року, після відкриття кримінального провадження про самовільне захоплення ділянки, база відпочинку не працювала.

Про судове рішення в інтересах Рівненської міської ради Рівненська обласна прокуратура повідомила у п’ятницю, 21 січня. Так, Північно-західний апеляційний господарський суд скасував незаконні рішення про державну реєстрацію права власності на три будиночки для відпочинку на вул. Крейдяній у Рівному, зведені незаконно на комунальній землі.

«Державний реєстратор з порушенням порядку та без належної перевірки правовстановлюючих документів зареєстрував право власності на незаконно зведені будиночки, що могло призвести до вибуття земельної ділянки з власності територіальної громади міста Рівне», — повідомляє прокуратура.

Ідеться про базу відпочинку на вул. Крейдяній, 19Б на березі річки Устя у Рівному. Як повідомляло у листопаді 2021 року видання «4 влада», кримінальне провадження відкрили після того, як рівнянин зняв та виклав у соцмережах відео скидання у річку Устя стоків з цих будинків. Після цього поліція почала розслідування про порушення правил охорони вод. Під час проведення огляду земельної ділянки правоохоронці встановили, що база відпочинку збудована незаконно, без документів. Тож відкрили ще одне провадження—за фактом самовільного будівництва на захопленій комунальній ділянці. На час проведення розслідування будинки на Крейдяній арештували. З липня 2021 року база припинила приймати гостей і зняла свою рекламу з сайтів. До слова, у рекламі йшлося про банний комплекс, будиночки, альтанки, барбекю, криту веранду для гостей та паркінг.

За даними «4 влади», на Крейдяній, 19Б розташоване приватне підприємство «Протектор», якому з 2019 року тут належали три нежитлові приміщення. Речниця Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельська не назвала власника будівель, але повідомила ZAXID.NET, що рішення суду є негайним до виконання. «Тепер міськрада з рішенням суду має звернутися до державного реєстратора про скасування права власності на будиночки та ініціювати звільнення своєї ділянки. Якщо міськрада не зробить цього, тоді прокуратура в її інтересах позиватиметься до суду про звільнення землі», — уточнила речниця.