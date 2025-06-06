За словами священника, цей день – не лише час поминання, а й підготовка до великого церковного свята Трійці

У червні православні віруючі відзначають важливий день пам’яті – Троїцьку батьківську суботу, яка у 2025 році припадає на 7 червня, напередодні свята Святої Трійці. Цей день має особливе значення, адже він присвячений глибокій молитві за померлих, духовному очищенню та вшануванню пам’яті рідних, які вже відійшли у вічність. Як правильно це робити, пише Gazeta.ua.

Настоятель храму ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» ПЦУ в Кременчуці Анатолій Куліш поділився розповіддю про традиції цього дня, обряди та важливі застереження, яких слід дотримуватися у Троїцьку батьківську суботу.

За словами священника, цей день – не лише час поминання, а й підготовка до великого церковного свята Трійці. У цей період віряни можуть готуватися, прикрашати свої оселі квітами або зеленню, у різних регіонах це може бути як трав’яна прикраса, так і гілки дерев. Така традиція підкреслює єднання з природою та оновлення.

Чого не варто робити у цей день і як правильно згадати померлих

Щодо обмежень, то в цей день не існує суворих заборон щодо фізичної праці чи побутових справ. Священник наголосив, що головне – не бути байдужими до чужого горя та потреб, проявляти співчуття і підтримку, навіть якщо це лише добре слово. Важливо також не чинити зла.

Коли віряни приходять до цвинтаря, перш ніж почати прибирання чи інші дії, слід звернутися з молитвою за упокій душі померлого, якого вони відвідують. Молитви живих мають силу просити про прощення гріхів душам, що перейшли у вічність, і допомагають їм знайти спокій у Царстві Небесному.

Поминати покійних можна і вдома, проте священник наголосив на важливості уникати поминок під час застіль із алкоголем. Відповідальне ставлення до поминання виражається через молитву і щиру пам’ять, а не через традиційні застільні ритуали.

У церквах у цей день проходять заупокійні богослужіння та панахиди. Віряни можуть відвідати храм, поставити свічку за упокій душі, а також подати записки з іменами померлих, щоб за них помолилися священики. Якщо ж немає змоги прийти до церкви, можна помолитися вдома, прочитати відповідну молитву за померлих із ранкових молитов. Така молитва буде достатньою для вшанування пам’яті рідних.