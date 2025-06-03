Трійця, Пʼятидесятниця, Зелена неділя: дата святкування, головні звичаї та заборони
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Свято Трійці, також відоме як П’ятидесятниця, вважається одним із найважливіших у християнській традиції. У 2025 році цей день припадає на неділю, 8 червня. Трійця завершує великодній цикл і є особливою подією як для церковного календаря, так і для народної культури. Про значення свята пише РБК-Україна.
Що означає свято Трійці
У богословському сенсі Трійця – це вшанування Сходження Святого Духа на апостолів. За переказами, це відбулося на п’ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа. Саме тоді учні Христові отримали особливу благодать – дар зцілення, мудрості та здатність говорити різними мовами. Це стало початком їхньої місії – поширювати Слово Боже по всьому світу.
Свято було офіційно визнано Церквою у 381 році на Другому Вселенському соборі в Константинополі. З того часу П’ятидесятниця має статус великого дванадесятого свята у православному календарі.
Символіка Трійці
Назва «Трійця» відображає одну з головних істин християнської віри – триєдність Бога:
- Бог Отець – Творець;
- Бог Син – Ісус Христос, Спаситель;
- Святий Дух – Утішитель, що дарує благодать і силу.
Цей день підкреслює єдність і водночас різноманітність Божественної природи.
Зелена неділя: звідки пішла народна назва
У народній традиції свято відоме як Зелена неділя. Це пов’язано з дохристиянськими обрядами, які існували задовго до офіційного прийняття християнства. Саме на початку червня наші предки завершували весняні польові роботи, дякували природі за її щедрість і закликали сили родючості на літо.
Що не варто робити у цей день
У день Трійці не прийнято займатися господарськими справами – від важкої фізичної праці та роботи на землі краще утриматися. Також небажано шити, прати чи прибирати оселю, адже це вважається проявом неповаги до святого дня, пише Telegraf.
Купання у відкритих водоймах цього дня уникають – за народними переказами, у період Русального тижня вода «неспокійна», і може стати небезпечною.
Ще одне повір’я стосується природи: не варто зрізати дерева чи ламати кущі – вважається, що це може порушити гармонію з довкіллям, яку особливо шанують у Зелену неділю.