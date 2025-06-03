У народній традиції свято відоме як Зелена неділя

Свято Трійці, також відоме як П’ятидесятниця, вважається одним із найважливіших у християнській традиції. У 2025 році цей день припадає на неділю, 8 червня. Трійця завершує великодній цикл і є особливою подією як для церковного календаря, так і для народної культури. Про значення свята пише РБК-Україна.

Що означає свято Трійці

У богословському сенсі Трійця – це вшанування Сходження Святого Духа на апостолів. За переказами, це відбулося на п’ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа. Саме тоді учні Христові отримали особливу благодать – дар зцілення, мудрості та здатність говорити різними мовами. Це стало початком їхньої місії – поширювати Слово Боже по всьому світу.

Свято було офіційно визнано Церквою у 381 році на Другому Вселенському соборі в Константинополі. З того часу П’ятидесятниця має статус великого дванадесятого свята у православному календарі.

Символіка Трійці

Назва «Трійця» відображає одну з головних істин християнської віри – триєдність Бога:

Бог Отець – Творець;

Бог Син – Ісус Христос, Спаситель;

Святий Дух – Утішитель, що дарує благодать і силу.

Цей день підкреслює єдність і водночас різноманітність Божественної природи.

Зелена неділя: звідки пішла народна назва

У народній традиції свято відоме як Зелена неділя. Це пов’язано з дохристиянськими обрядами, які існували задовго до офіційного прийняття християнства. Саме на початку червня наші предки завершували весняні польові роботи, дякували природі за її щедрість і закликали сили родючості на літо.

Що не варто робити у цей день