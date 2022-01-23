ЦНАПи будуть облаштовані до кінця року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував появу у 2022 році ЦНАПів у населених пунктах, де мешкає понад 10 тис. мешканців. Уряд виділяє на це 231 млн грн, написав прем’єр-міністр на своїй сторінці у Facebook.

«Вже цього року в населених пунктах, де мешкає понад 10 тисяч людей, з’являться свої ЦНАПи. Уряд затвердив оновлений порядок надання 231 млн грн субвенції», – наголосив він.

За словами Шмигаля, кошти насамперед отримають ті громади, які досі не мають власного центру надання адмінпослуг.

Очікується, що ЦНАПи будуть облаштовані до кінця року, а люди нарешті зможуть отримати доступ до якісних державних сервісів.