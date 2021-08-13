Центральна виборча комісія (ЦВК) припинила першу ініціативу з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою через те, що ініціатори референдуму не надали підписних листів, необхідних для його проведення, за 90 днів після реєстрації.

Нагадаємо, 14 травня ЦВК зареєструвала перших п’ять ініціативних груп, які виявили бажання провести всеукраїнський референдум за народною ініціативою. На цей референдум планувалося винести такі питання:

«Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?»;

«Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?»;

«Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?»;

«Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?»;

«Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?».

Ініціативні групи повинні були до 18:00 12 серпня зібрати 3 млн підписів у різних областях. Однак до цього часу відповідні підписні листи до ЦВК не надійшли. У зв’язку з цим, ЦВК на засіданні у п’ятницю, 13 серпня, припинила ці ініціативи.

Як можна організувати референдум в Україні і що для цього потрібно

Верховна Рада 26 січня ухвалила закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Згідно із законом, для ініціювання референдуму за народною ініціативою потрібно утворити ініціативну групу. В цій групі повинно бути не менше, ніж 60 громадян України, що на день її утворення мають право голосу. Щоб створити групу, треба організувати збори громадян, у яких беруть участь щонайменше 300 виборців та представник від ЦВК. Також обов'язкова умова вказаних зборів – представити предметне обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму та сформулювати питання, яке буде винесено на референдум.

Після завершення зборів уповноважений представник ініціативної групи має передати до ЦВК підписані головою і секретарем документи проведених зборів. ЦВК аналізує дотримання всіх вимог закону під час утворення ініціативної групи та приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи.

Далі починається відлік 90 днів, під час якого ініціатори мають зібрати підписи не менш як 3 млн громадян України, що мають право голосу. Але за умови, що підписи було зібрано щонайменше у двох третинах областей і щонайменше по 100 тис. підписів у кожній області. Зібрані підписи передаються для перевірки до ЦВК. Вона прийматиме рішення про підсумки збору підписів та передасть його президентові України. Після цього президент України видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.