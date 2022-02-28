ТЦ «Форум Львів» відкрився у Львові у вересні 2015 року

Український бізнес продовжує підтримувати Збройні сили України і масово жертвує гроші на її потреби. Днями українські та іноземні інвестори ТЦ «Форум Львів» перерахували на потреби українського війська 2 млн грн. У компанії кажуть, що продовжуватимуть фінансово підтримувати українських військових.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про львівську дизайнерку Марію Фуртас, яка перерахувала 100 тис. грн на потреби військових. Ще 102 тис. грн пожертвували автори подкасту «Шит ай ноу». Засновник ІТ-платформи Dou Максим Іщенко перерахував у фонд 5 млн грн, компанія Awesomic пожертвувала 1 млн грн, N-iX – 900 тис. грн, а Intellias – 600 тис. грн тощо.

За даними YouControl, бенефіціарним власником ТзОВ «Мульті Юкрейн» є громадянин США Стівен Аллан Шварцман. ТЦ «Форум Львів» відкрився у Львові у вересні 2015 року.