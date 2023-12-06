Буська ЦРЛ, де народжувала потерпіла жінка

Буський районний суд Львівської області визнав акушерку-гінекологиню «Буської центральної районної лікарні» Оксану Петренко винною в неналежному виконанні професійних обов’язків через недбале ставлення до вагітної пацієнтки. Як наслідок це спричинило загибель плоду дитини ще до початку народження. Лікарку засудили до 2 років в’язниці, але звільнили від покарання через строки давності. Проте додатково суд її зобов’язав сплатити 200 тис. грн моральної шкоди.

За матеріалами справи, у серпні 2018 року до жіночої консультації Буської ЦРЛ звернулася вагітна на пізньому терміні. Весь час жінка була на обліку в Бродівській ЦРЛ, але через відсутність там пологового відділення, вирішила народжувати в Буську. Для спостереження і ведення пологів обрала акушерку-гінекологиню Оксану Петренко. Лікарка знала, що у жінки після 28 серпня починається переношування вагітності, але відправила її додому до 4 вересня.

У визначену дату вагітна прибула до пологового, після огляду чергова Петренко написала діагноз: «ІІ вагітність. 41 тиждень». Проте не зазначила інформацію про обвиття пуповини навколо шиї плоду, про що їй було відомо з УЗД, яке робили ще 17 серпня.

Жінку почали готували до народження дитини, призначили використовувати свічки, а 10 вересня мали вирішити щодо пологів, оскільки планово вони не почались. Вранці 9 вересня породілля відчула, що її дитина не рухається, чергова лікарка виявили відсутність серцебиття. До пологового викликали Оксану Петренко, яка на УЗД побачила завмирання плода. Після цього лікарка Петренко пішла додому, оскільки її чергування закінчилось, але обіцяла повернутися за дві години. Жінці поставили крапельницю, а ввечері вона народила мертву дитину. Причиною смерті стало однократне туге обвиття пуповиною навколо шиї.

Свекор породіллі звернувся до поліції, оскільки присутній в пологовому відділенні син розповідав, що дружині не надавали жодної допомоги, після виявлення завмирання плоду. Всі чекали лікарку Петренко, яка з нічного чергування відпочивала вдома.

У суді лікарка Петренко не визнала своєї вини, зазначила, що процес перебігу вагітності проходив без ускладнень, а після поступлення в пологовий щодня записували серцебиття дитини.

Потерпіла жінка пояснила суду, що вчасно робила всі аналізи, а про ускладнення з дитиною їй ніхто не повідомляв.

У висновку судової медекспертизи зазначено, що Петренко не взяла до уваги факт переношення вагітності та обвиття пуповиною шиї дитини, що виявили ще 17 серпня. Також лікарка не провела для своєї пацієнтки необхідних додаткових обстежень у таких випадках, таким чином обрала неправильну тактику підготовки до пологів, що призвело до загибелі дитини.

«Лікуючий лікар Оксана Петренко повинна була вибрати тактику ведення пологів виходячи із терміну вагітності, оцінки об`єктивного стану роділлі і результатів об’єктивних та всесторонніх методів дослідження стану плоду, а не посилатися тільки на одноразове, протягом доби КТГ (кардіографія плоду… Смерть плоду можна було попередити за умови своєчасного розродження вагітної, у тому числі і кесаревим розтином», – зазначено у висновку експертизи.

Лікарку Петренко обвинуватили у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого за ч. 1 ст. 140 ККУ. Лікарку засудили до 2 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Додатково вона має сплатити 200 тис. грн, як завданої моральної шкоди потерпілій. У тексті вироку вказано, що з Буської ЦРЛ також стягнуть 200 тис. грн на користь потерпілої. На вирок може бути подана апеляція.