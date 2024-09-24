У сервісі державних послуг «Дія» з’явилася нова можливість для моряків. Вони зможуть онлайн призначити довірену особу для отримання кваліфікаційних документів. Про це у вівторок, 24 вересня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як пояснює Михайло Федоров, моряки часто перебувають за кордоном у рейсах і не завжди особисто можуть забрати кваліфікаційні документи з Адміністрації судноплавства. Раніше, щоб розв'язувати цю проблему, моряки звертались по допомогу до нотаріуса, у якого за певну плату оформлювали довіреність на іншу людину. Тепер це можна зробити онлайн на порталі «Дія». Ця послуга є безплатною.

Як моряку оформити довіреність у «Дії»

на порталі «Дія» необхідно подати заяву про присвоєння звання або підтвердження кваліфікації. Й одразу вказати дані про людину, яка забере документи;

довірена людина отримає на пошту QR-код із рішенням кваліфікаційної комісії;

в Адміністрації судноплавства ця людина має показати QR-код та документ, що посвідчує його особу;

після цього представнику моряка передадуть документи.

Зазначається, що у разі відмови комісія надішле листа на пошту та пояснить причини.

Нагадаємо, на порталі «Дія» з’явилась послуга онлайн-одруження. Молодята можуть пройти реєстрацію шлюбу у застосунку. Онлайн-церемонія триває 30 хвилин.