Через технічні роботи в застосунку «Дія» будуть недоступні деякі послуги. Обмеження діятимуть упродовж 24-27 травня. Про це повідомила пресслужба компанії.

Із суботи, 24 травня, будуть тимчасово недоступні такі послуги:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто.

«Проводяться технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху», – ідеться в повідомленні.

Уже в середу, 28 травня, водії знову зможуть користуватись всіма сервісами, додають в «Дії».

До слова, у квітні стало відомо, що в застосунку «Дія» планують запустити складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. Онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.