У Дрогобичі на Водохреща вперше відбудеться Фестиваль вертепів

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 19:131300

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У Дрогобичі на свято Водохреща 19 січня вперше проведуть Фестиваль вертепів. Як повідомила прес-служба Дрогобицької міськради, участь у ході вертепів візьмуть 27 колективів.

Розпочнеться Фестиваль вертепів о 12:00 біля Центру душпастирства молоді на вул. Шевченка. О 13:00 відбудеться формування колони, яка вирушить на площу Ринок, де о 14:00 пройде загальноміське освячення води. Після цього вертепи вирушать у похід по місту, а о 16:00 зберуться для виступів у Народному домі ім. І. Франка, де також відбудеться та нагородження учасників фестивалю.

За словами мера Дрогобича Тараса Кучми, Фестиваль вертепів планують зробити щорічним дійством.

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