Наразі триває процедура відшкодування розкрадених коштів

У Фінляндії детективи НАБУ та місцева поліція затримала трьох осіб, підозрюваних у відмиванні грошей на закупівлі для ЗСУ. За вкрадені гроші зловмисники купували елітні авто та нерухомість, повідомили у прес-службі НАБУ у четвер, 14 березня.

Трьох чоловіків затримали 11 березня на території Фінляндії. Правоохоронці викрили посадовця фірми, яка уклала договір про закупівлю з Міноборони України та не виконала своїх зобов’язань.

«Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Також НАБУ та фінська поліція затримала громадянина Фінляндії, на нерухомість якого наклали арешт. За кошти на закупівлю бронежилетів чоловіки купили собі елітні автомобілі та нерухомість.

Яку саме суму відмили зловмисники, у прес-службі НАБУ не уточнили. Водночас відомо, що компанія, яка уклала договір про закупівлю з Міноборони, мала поставити бронежилети на 5,7 млн євро.

Докази розтрати грошей використають у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошами Міноборони. Наразі тривають заходи для відшкодування збитків міністерству.

Нагадаємо, 23 лютого СБУ викрила топ-посадовця Міноборони на незаконному збагаченні на 14 млн грн. Чиновник, щоб приховати активи, у 2022-2023 роках купив і переписав на цивільну дружину нерухомість і елітний автопарк. Йому повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.