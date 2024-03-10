У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) прокоментували зростання корупційних ризиків у Збройних силах з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, війна завжди посилює корупційні ризики – навіть у тих сферах, де в мирну добу вони залишались на низькому рівні. Зростання корупції конкретно у ЗСУ Ситник пояснив великим бюджетом, який став «найбільшим» з початку повномасштабного вторгнення. Утім, за його словами, зараз у пріоритеті – не допускати корупції у війську, «щоб не давати привід для російської пропаганди розповідати про те, що в Україні все корумповано і все розкрадається». Водночас, заступник голови НАЗК назвав роботу правоохоронців «достатньо ефективною».

«Тобто органи працюють, виявляють корупцію, і я думаю, що все ж таки є певний прогрес у тому, що ці корупційні ризики будуть знижені. Тим більше, що суспільство зараз взагалі не готове відчувати якусь терпимість до корупції», – заявив Ситник.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року слідчі викрили справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Правоохоронці встановили, що компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Також у грудні минулого року СБУ за сприяння Міноборони викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ майже на 1,5 млрд грн. Керівника Головного управління Міністерства оборони, якого підозрюють у цій справі, взяли під варту без права внесення застави.

На початку 2024 року аудитори Міністерства оборони України встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплатили понад 180 млн грн. Низка військовослужбовців насправді перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій. Однак це не стало на заваді отримання ними бойових доплат.