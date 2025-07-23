Російську літературу прийматимуть в книгарні «Сенс» на «Промприладі»

У середу, 23 липня, в Івано-Франківську почалася кампанія збору російськомовної літератури, яку перетворять на донати для українського війська. Акцію організували книгарня «Сенс», інноваційний центр «Промприлад» та ГО «Нуль відходів Івано-Франківськ».

Мешканці та гості міста можуть принести до спеціального пункту збору, розташованого у книгарні «Сенс» на «Промприладі» (вул. Академіка Сахарова, 23), російськомовні книги, радянські енциклопедії, газети та журнали.

«Книги зберігають на складі «Промприладу» і передають на макулатуру через партнерів із Zerowaste. Кошти з переробки йдуть на підтримку збору на ППО. Кожен гість, який принесе книгу, отримує тематичний стікерпак та може виміряти свій рівень русофобії в книгарні “Сенс”», – зазначили організатори.

Акція в Івано-Франківську триватиме до кінця вересня 2025 року і є продовженням ініціативи книгарні у Києві. За 4 місяці 2023 року там зібрали понад 42 тонни російськомовних книжок на суму 277,4 тис грн.