Із 1800 військовослужбовців, які воювали в Україні, орієнтовно 800 осіб загинули, ще 400 отримали поранення

Орієнтовно 800 російських військовослужбовців зі складу 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ загинули в Україні, ще близько 400 осіб отримали поранення. Загалом на території України воювали приблизно 1800 військовослужбовців цієї бригади.

«За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також за інформацією Генштабу, за минулу добу, 8 червня, ЗСУ знищили щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків росіян.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 атак ворога, знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати особового складу росіян вже перевищили 31 тис. осіб.