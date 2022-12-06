У Харкові цьогоріч через безпекові ризики головну новорічну ялинку міста встановлять не на центральній площі, а в метрополітені. Про це розповів міський голова Ігор Терехов, пише «Радіо Свобода».

«Ми розуміємо, що триває жорстока війна, і ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи – площі Свободи, – то зараз це неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення прикрашати ялинку на станції метро. Це безпечно, і тому ми це робимо», – сказав мер.

За його словами, напередодні в метро вже завезли ялинку і тепер почнуть її прикрашати.

Зазначимо, що у більшості обласних центрів через війну головну ялинку міста вирішили не встановлювати. Десь таке рішення ухвалили через онлайн-голосування, а десь так самостійно вирішила місцева влада. У низці обласних центрів це рішення ще не ухвалили.

30 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці на честь різдвяно-новорічних свят встановлять 12-метрову «символічну ялинку незламності». Вона буде штучною та прикрашеною енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора.

За словами Кличка, неподалік ялинки встановлять точки для підзарядки телефонів та гаджетів, але масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.