У Києві перейменували проспект і площу Перемоги
Загалом 9 лютого в Києві перейменували 31 вулицю
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Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його інформацією, депутати перейменували:
- проспект Перемоги на проспект Берестейський;
- площу Перемоги на площу Галицьку;
- провулок Мічуріна на провулок Болсуновський;
- Брест-Литовське шосе на Берестейське шосе;
- вулицю Петрівську на вулицю Вознесенський Яр.
Мер також нагадав, що напередодні у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. А 9 лютого прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.
«Очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків – Щорсу, на чому давно наполягають кияни», – додав він.
Зазначимо, що історична назва проспекту Перемоги – Брест-Литовське шосе, пізніше – Брест-Литовський проспект. Назву проспект Перемоги він отримав у 1985 році.