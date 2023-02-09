Київрада на засіданні 9 лютого перейменувала ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його інформацією, депутати перейменували:

проспект Перемоги на проспект Берестейський;

площу Перемоги на площу Галицьку;

провулок Мічуріна на провулок Болсуновський;

Брест-Литовське шосе на Берестейське шосе;

вулицю Петрівську на вулицю Вознесенський Яр.

Мер також нагадав, що напередодні у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову. А 9 лютого прибрали пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну.

«Очікує cтолиця і на рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків – Щорсу, на чому давно наполягають кияни», – додав він.

Зазначимо, що історична назва проспекту Перемоги – Брест-Литовське шосе, пізніше – Брест-Литовський проспект. Назву проспект Перемоги він отримав у 1985 році.