Чоловіка відкинуло у вантажівку, яка їхала збоку

У Києві​ п'яний пішохід зіштовхнув велосипедиста під вантажівку. Від удару той загинув на місці. Про це 16 червня повідомила Нацполіція.

Судячи з оприлюдненого відео інциденту, велосипедист їхав проїжджою частиною у крайній правій смузі. У цей час до нього підійшов нетверезий перехожий, який штовхнув велосипедиста.

Чоловіка відкинуло у вантажівку, яка їхала збоку. Після зіткнення, велосипедист, який був без шолому, впав, вдарився головою у бордюр і загинув на місці. Загиблим виявився 28-річний лікар-травматолог київської лікарні №7.

П’яного чоловіка затримав один з водіїв, які їхали позаду вантажівки. Попередньо, інцидент кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Якщо провину водія вантажівки визнає суд, йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Наразі нетверезого чоловіка затримано. Окремо поліція розслідує можливе порушення ПДР водієм вантажівки, який поїхав з місця події. Він каже, що нічого не знав про ДТП. Ймовірно, удар прийшовся у задню частину кузова.