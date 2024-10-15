У Києві та Черкасах викрили схеми ухилення від мобілізації

Співробітники Служби безпеки України разом з Нацполіцією викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації у Києві та Черкасах. Правоохоронці затримали посадовців ВЛК та навчального закладу. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

У Києві правоохоронці затримали заступника директора фінансового коледжу, який разом із двома своїми підлеглими влаштовував ухилянтів до аспірантури. Хоча насправді вони там не навчались.

Таким чином ухилянти отримували відстрочку від мобілізації та можливість виїжджати за кордон. За даними Офісу генерального прокурора, така схема діяла з січня 2024 року. За свої послуги затримані вимагали від 5 до 10 тис. доларів. Правоохоронці зафіксували понад 50 таких фактів.

Затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

У Черкасах затримали лікаря-невропатолога та медсестру комунального медзакладу. Вони за 25 тис. грн хабаря обіцяли військовозобов'язаному підроблений консультативний висновок.

«Також за ці гроші вони обіцяли вплинути на членів ВЛК для прийняття рішення, яке є підставою для відстрочки від мобілізації за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Обох медиків затримали під час одержання хабаря. Їм оголосили про підозри у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Для всіх затриманих суд вже обрав запобіжні заходи.

Нагадаємо, 15 жовтня також стало відомо про затримання ректорки Східно-європейського слов’янського університету в Ужгороді. За даними правоохоронців, вона влаштувала на фіктивне навчання понад 220 військовозобов’язаних.