Закарпатцю загрожує дев'ять років тюрми

Правоохоронці затримали 32-річного уродженця Закарпатської області, який тривалий час проживає в Одесі. За даними слідчих, він допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Слідчі встановили, що затриманий обіцяв 29-річному військовозобов’язаному допомогти укласти шлюб з жінкою, яка має інвалідність. За допомогою фіктивного шлюбу ухилянт планував безперешкодно виїхати за кордон.

Свої послуги закарпатець оцінив у 10 тис. доларів, половину грошей він вимагав до реєстрації шлюбу.

«Коли “наречений” зібрав відповідну суму, фігурант повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний в його справах товариш, і призначив обом зустріч у Київському районі міста. А щойно зловмисник отримав від товариша передані йому 5 тис. доларів, поліцейські його затримали», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили гроші у затриманого, як речовий доказ. Йому також оголосили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 мільйон 59 тис. 800 грн.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Одещині у пункті пропуску «Орлівка» прикордонники викрили два фіктивних подружжя. Обидві пари нічого не знали один про одного.