Начальниці відділу освіти виконкому оголосили підозру у зловживанні службовим становищем

У Кривому Розі начальницю відділу освіти виконавчого комітету підозрюють у розкраданні майже 3 млн грн, виділених на закупівлю електричної енергії. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області 5 вересня.

Зазначається, що 45-річна посадовиця уклала угоду між відділом освіти та одним із товариств про закупівлю електричної енергії для закладів освіти Кривого Рогу. Службовиця неодноразово вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких було штучно завищено вартість електроенергії. Не перевіривши ринкову ціну на електроенергію, посадовиця затвердила акти приймання-передачі, а відділ освіти безпідставно перерахував гроші товариству. Різницю вартості на суму 3 млн грн начальниця привласнила.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили компʼютерну техніку, документи та чорнові записи посадовиці. 3 вересня слідчі повідомили їй про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

До слова, 28 серпня троє посадовців ДСНС у Львівській області отримали підозри у переплаті 4,5 млн грн за рятувальні авто. Восени 2022 року посадовці за 13,8 млн грн придбали дві спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу, хоча на початку року звітували, що автомобілі у них в надлишку. Посадовцям загрожує позбавлення волі до шести років. Крім цього, прокурори подали до суду клопотання про арешт майна підозрюваних.