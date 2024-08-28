Посадовцям ДСНС загрожує до шести років позбавлення волі

Троє посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області отримали підозри у розтраті державних грошей на непотрібну підрозділу техніку. У пресслужбі Держбюро розслідувань у середу, 28 серпня, повідомили, що посадовці восени 2022 року за 13,8 млн грн придбали дві спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу, хоча на початку року звітували, що автомобілі у них в надлишку. Крім цього, вони переплатили за техніку 4,5 млн грн.

«За інформацією слідства, заступник начальника головного управління в інтересах фірми-постачальника спецтехніки ініціював укладення прямої угоди про закупівлю. До цього залучив начальника управління ресурсного забезпечення та фахівця з проведення закупівель. Економічна та товарознавча експертизи визначили, що вартість машин завищена на майже 4,5 млн грн», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Посадовці отримали підозру у зловживанні службовим становищем, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує позбавлення волі до шести років. Невдовзі суд обере посадовцям запобіжний. Крім цього, прокурори подали до суду клопотання про арешт майна підозрюваних. Це дозволить відшкодувати завдані державі збитки. Йдеться про земельні ділянки, квартири, автомобілі посадовців ДСНС.

Зазначимо, що ДБР не називає компанію, у якої за завищеними цінами купували техніку. Однак у судовому реєстрі можна знайти ухвали Личаківського райсуду, в яких йдеться про ТОВ «Валідус спецавто». Компанія 11 жовтня 2022 року уклала договір на постачання двох аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 CAPM-Л (рятувальне авто на базі Mitsubishi L200).

Згідно з YouControl, ТОВ «Валідус спецавто» зареєстроване у селі Гатне на Київщині й працює з 2012 року. Керівником та власником компанії є Андрій Нагорний.