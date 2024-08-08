Капітальний ремонт проведе місцеве підприємство ТОВ «Захід-Техно-Буд»

В Чернівцях пожежну частину відремонтують за 29,5 млн грн з переплатами. Вартість деяких будівельних матеріалів завищено майже у два рази. Капітальний ремонт проведе місцеве підприємство ТОВ «Захід-Техно-Буд», яке належить чернівчанину Миколі Харабарі.

Тендер на проведення капітального ремонту пожежної частини за адресою вул. Лесі Українки в Чернівцях в Prozorro оголосили 25 червня. Початкова вартість складала понад 29,7 млн грн. За ці кошти головне управління ДСНС планувало відремонтувати частину, облаштувати нове опалення, вентиляцію, провести оздоблювальні та електро-монтажні роботи. Реконструкцію мали б завершити до 20 грудня 2026 року.

На тендер свої пропозиції подали дві фірми. Приватний підприємець Юрій Соколюк запропонував провести реконструкцію за 27,1 млн грн, ТОВ «Захід-Техно-Буд» – за понад 29,5 млн грн. Після розгляду усіх документів головне управління ДСНС Буковини оголосило переможцем – фірму «Захід-Техно-Буд». Договір на реконструкцію пожежної частини уклали 22 липня.

Дешевшу пропозицію відхили, оскільки підприємець не подав усіх необхідних документів, зокрема не завантажив в систему жодного документу, які були передбачені тендерною документацією. Це саме технічне завдання, банківська гарантія та форма «тендерна пропозиція».

Проаналізувавши подану фірмою-переможцем на тендер документацію та технічні умови, ZAXID.NET виявив значні переплати на окремих позиціях будівельних товарів. Зокрема, підприємство для фасадних робіт в спальному корпусі закуплятиме піну монтажну Ceresit TS 62 у балонах. Вартість одного балону в документах вказана 428,56 грн за штуку, тоді як в різних будівельних магазинах ціна коливається від 223 до 273 грн за штуку.

Плити мінеральної вати для утеплення товщиною 100 мм фірма пропонує закупляти по 214 грн за м2. Зауважимо, що це середня ціна за цей вид будівельних матеріалів. Найдешевша ціна в спеціалізованих магазинах – 130 грн за м2, однак є й значно дорожчі варіанти. Загалом на плити мінеральної вати витратять понад 113 тис. грн. Однією з найдорожчих позицій в реконструкції спального корпусу пожежної частини є натяжна фактурна стеля. Вартість згідно з документами підприємства складає 658,77 грн за м2. Загалом в корпусі робитимуть 1249, 66 м2 стелі, і вартуватиме це понад 823 тис. грн. Спеціалізовані підприємства в середньому пропонують облаштувати натяжну стелю за ціною в 450 грн за м2. Тож пожежна частина лише на натяжних стелях могла б зекономити майже 300 тис. грн.

Додамо, що за даними YouControl ТОВ «Захід-Техно-Буд» існує з 2014 року. Статутний капітал становить 100 тис. грн. Власником є житель Чернівців Микола Харабара. До цього тендеру підприємство мало два договори з державних закупівель на 24 млн грн – з департаментом капітального будівництва Чернівецької ОДА щодо реставрації частини будівлі обласної бібліотеки та з КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Чернівецької міської ради.

Щодо реставрації бібліотеки, то стосовно цієї закупівлі порушили кримінальну справу за службовим підробленням. Слідчі ДБР в Хмельницькому встановили, що реставраційні роботи не завершили. Однак підрядник видав акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, які підписали посадовці управління капітального будівництва. На підставі цього гроші перерахували на рахунки будівельної фірми. Наразі ще проводиться розслідування. Взимку 2023 року слідчі ДБР в Хмельницькому заявляли клопотання в Шевченківському районному суді Чернівців щодо дозволу огляду будівлі бібліотеки, яку ремонтувало ТОВ «Захід-Техно-Буд». Суд клопотання задовільнив.