У центрі Львова духівники всіх християнських конфесій спільно освятили воду на Водохреща

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 15:57 2880

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У п’ятницю, 19 січня, у центрі Львова на площі Ринок відбулось освячення води з нагоди свята Богоявлення. Участь у цьому взяли духівники всіх християнських конфесій міста, передає прес-служба Львівської міської ради.

До спільної молитви долучились міський голова Львова Андрій Садовий, працівники мерії, а також чимало львів’ян та гостей міста.

«Тішуся тому, що ми тут завжди разом нашу воду посвячуємо, є всі конфесії. То є дуже сильно. Я би хотів, щоби так було у всій нашій країні», - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Цьогорічну молитву очолив владика Андрій Рабій, єпископ помічник Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США. В освяченні води взяло участь духовенство УГКЦ, УПЦ (КП), УАПЦ, УПЦ (МП), Вірменської апостольської церкви, Римо-Католицької церкви та протестантських Церков.

Після освячення води отці окропили кабінети Львівської міської ради.

Нагадаємо, воду освятили у спеціально облаштованому резервуарі, ємкістю 1500 літрів води, який традиційно встановило ЛМКП «Львівводоканал». Після Чину освячення кожен охочий зміг набрати освяченої води.

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