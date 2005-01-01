Відчайдухи в ополонках

19 січня християни східного обряду відзначають свято Водохреща або, як прийнято його називати, Йордан. Це свято останнє у великому різдвяному циклі. На Галичині також кажуть «від Романа (1 грудня) до Йордана (19 січня)».

Існує традиція у цей день пірнати в ополонки з освяченою водою, оскільки в народі побутує думка, що вода на Йордан набуває цілющих властивостей і в жодному разі не нашкодить здоров'ю.

Йорданські купання популярні і серед львів'ян. ZAXID.NET підготував фото відчайдухів, які наважились пірнути в ополонку у парку «Горіховий гай».

Фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET