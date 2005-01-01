У Львові парафіяни самотужки затримали церковних злодіїв

У Львові намагались обікрасти церкву Пресвятої Богородиці, що на вулиці Новознесенській. Двоє чоловіків вдень вивезли на тачці металевий стіл. Вочевидь, хотіли здати на металобрухт. Це не перший такий випадок у цій церкві. Кілька місяців тому з цього ж храму злодій вигріб усі гроші зі скриньок пожертви. Та цього разу грішників затримали самі ж парафіяни.

«Вони були перевдягнені в жилетки помаранчеві, як дорожники, і в такому вигляді вони робили цю крадіжку», ‒ розповідає подробиці крадіжки адміністратор церкви Пресвятої Богородиці Петро Чайковський.

Злодії зайшли на територію церкви безперешкодно. Сюди пускають всіх. Очевидці розповідають, що ті навіть присіли на лавку, аби оглянути все гарно. Для транспортування важезного металевого стола прихопили з собою тачку. На ній і повезли награбоване на металобрухт. Чолов'яги встигли від'їхати від храму метрів 300.

«Я зупинився і запитав, куди везете. Мені сказали, що їм якийсь мужчина сказав відвезти в кузню: там треба щось доварити», ‒ зазначив парафіянин церкви пан Руслан.

Добре знайомий стіл упізнав один із парафіян церкви. Руслан привіз його особисто з села. На ньому рубали дрова, якими й опалювали церкву.

«Я запропонував відвезти назад, бо знав, що то не правда. І тут їх затримала поліція», ‒ додав львів’янин Руслан.

Настоятель храму Пресвятої Богородиці каже, що це не перша крадіжка з церкви. Кілька місяців тому злодій, якого зафіксували камери спостереження, розбив скриньки для пожертв і забрав всі гроші. Ще перед цим так само вдень крадії винесли з церкви плазмовий телевізор і відеоплеєри.

«В нас при церкві є благодійна кухня. І тут дуже багато бездомних людей годується, але також є і ті, що вийшли з в'язниці. І вони часто може не самі крадуть, а кажуть іншим, де можна взяти. І вони приходять. І ми так робимо добро і терпимо. Прикро, але це не означає, що ми не будемо годувати далі», ‒ розповів у коментарі ZAXID.NET настоятель храму Пресвятої Богородиці о. Зіновій Хоркавий.

В поліції кажуть, що чоловіки вже мали проблеми із законом. Один відсидів за квартирну крадіжку. Інший умовно засуджений і зараз на випробувальному терміні. В поліції перевіряють дует на ймовірну причетність до інших кримінальних епізодів.

«В цьому мікрорайоні вчинялось багато злочинів. Зокрема, крадіжка металу, дощоприймачів. В нас є інформація, що особи вчиняли злочин за допомогою жилеток. І вони будуть перевірені на причетність до інших злочинів», ‒ сказав начальник слідчого відділу Личаківського РВ поліції Михайло Борусовський.

Санкція статті передбачає реальний тюремний термін до п'яти років.