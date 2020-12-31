Другий тур виборів мера Львова відбувся 22 листопада

У Львові судитимуть членів ДВК за фальсифікацію і підробку виборчої документації під час другого туру виборів голови Львівської ОТГ. За скоєне їм загрожує до шести років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Львівської області, під час другого туру виборів у Львові, що відбувся 22 листопада, один із спостерігачів виборчої дільниці на Сихові повідомив, що члени ДВК підробили протоколи підрахунку голосів виборців.

У ході перевірки правоохоронці, яких спостерігачі викликали на місце події, з'ясували, що десятеро членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

За цим фактом слідчі Сихівського територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 28 – ч. 1 ст. 158-3 ККУ (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, вчинене групою осіб).

У грудні членам ДВК повідомили про підозру, провели досудове розслідування та скерували справу до суду. Якщо їх провину доведуть, їм загрожує позбавлення волі від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю п’ять років.