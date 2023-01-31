У Львові на вул. Сахарова, 31 демонтували МАФ, який працював незаконно

У Львівській громаді продовжують демонтовувати незаконні МАФи. Так один розібрали у Львові, ще три – у Брюховичах. Усі тимчасові споруди працювали без правових підстав: не були внесені до Комплексної схеми та не мали паспортів прив’язки. Про це у понеділок, 30 січня, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Рішення про демонтаж МАФу «Даша» на вул. Сахарова, 31 міський виконком ухвалив ще торік у серпні. Договір оренди землі під цим кіоском завершився ще 2009. Власник МАФу не отримував також і паспорта прив’язки для провадження підприємницької діяльності. А отже, не сплачував у бюджет міста ні копійки.

«Зате, щойно з’явилося рішення про демонтаж, побіг до суду. Тривали суди. Врешті позицію міста відстояли у суді юристи департаменту містобудування. Тож кіоск демонтували», – повідомив Любомир Зубач на своїй Facebook-сторінці.

Рішення про демонтаж тимчасових споруд у Брюховичах на вул. Сухомлинського, 2, 2а і 10 виконком ухвалив у вересні.

«Тут цікавою є історія з МАФом на вул. Сухомлинського, 10 – ще той «фенікс». Його демонтували вже другий раз поспіль. Тішить, що не силами і коштом міста, власник двічі забирав свій павільйон сам. Історія класична – на цю тимчасову споруду нема дозвільних документів. Після рішення виконкому про знесення, власник забрав свій кіоск уперше. Коли ж термін демонтажу за документами закінчився, повернув його на це ж місце. Місто процедуру демонтажу запустило вдруге – і власник знову забрав свій павільйон. Отака гра в котика і мишку», – написав заступник міського голови Львова з містобудування.

Нагадаємо, у Львівській громаді проводять інвентаризацію МАФів. Роблять це, щоб впорядкувати документи та внести тимчасові споруди до Комплексної схеми. Окрім того, хочуть з’ясувати, на якій підставі працюють МАФи. А також перевірити, чи відповідають вони зовнішнім вимогам і будівельним нормам. Комісія вже проінспектувала Рясне-Руське, Підрясне та Рудно. Цього тижня перевірятимуть Винники.