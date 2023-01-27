На фото незаконний МАФ площею майже 70 м2

Впродовж місяця власник незаконного МАФу, що розташований біля головного вокзалу, має його демонтувати. Підприємець встановив споруду вже після реконструкції площі Двірцевої, ще й знищив висаджені там раніше дерева. Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, яке відбулося у четвер, 26 січня.

Споруда на площі Двірцевій, площею майже 70 м2, встановлена там без жодних документів та дозволів. Її власник – Магеррамов Шагріяр Малік Огли.

«Павільйон не має паспорта прив’язки і не внесений до Комплексної схеми розміщення ТС, що діє у Львові. Власник навіть не звертався у Львівську міську раду по належні документи. Зате планував провадити там підприємницьку діяльність», – йдеться у повідомленні у Facebook

Незаконний МАФ був встановлений вже після реконструкції площі Двірцевої та вул. Залізничної. Окрім того, підприємець Магеррамов Шагріяр Малік Огли обгородив тимчасову споруду, порушив благоустрій території та знищив зелені насадження, які були висаджені в межах реконструкції вулиці.

Виконком ЛМР зобов’язав власника демонтувати павільйон впродовж місяця. Якщо він цього не зробить, споруду демонтують примусово. Також підприємець має відновити порушений благоустрій️.