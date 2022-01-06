У переддень Різдва для вихованців Центру підтримки дітей, що при міському ліцеї «Просвіта», влаштували благодійний обід. Тож 12 дітей мали нагоду відчути дух свята і єдності.

Загалом у Центрі проживає 17 дітей, половина з яких – сироти. Інші ж хоч і мають родини, проте потрапили у складні життєві обставини.

Тому такі благодійні різдвяні обіди у Львові вже стали традицією. Сьогодні до дітей завітав міський голова Львова Андрій Садовий. Усі разом вони колядували та розважалися. Кажуть: стали один для одного другою сім’єю.

Директорка ліцею «Просвіта» Жанна Харчун говорить: «Така традиція для нас є дуже приємною. Щоправда, через пандемію ми не могли торік збиратися. Але цьогоріч ми знову традицію продовжили. Частина дітей, які в нас проживають, мають можливість святкувати в колі сім'ї, родичі забирають їх. А ті, які залишаються, будуть святкувати разом з нами. У нас буде Свята Вечеря. А завтра будемо колядувати і разом проводити час».

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