У Львові внаслідок пожежі у квартирі на вул. Стрийській загинула жінка

Внаслідок пожежі загинула 47-річна жінка

Подія сталася 11 січня у Львові на вул. Стрийській, 44. Пожежа виникла у квартирі на 2-му поверсі 4-поверхового будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 47-річної жінки.

«О 8:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі в м. Львові на вул. Стрийській. На місці пожежі виявлено тіло жінки», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ГУ ДСНС Львівщини.

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Також рятувальники евакуювали 5 мешканців із вищих поверхів та за допомогою рятувального пристрою вивели на свіже повітря літню сусідку із 3-го поверху.

Пожежу ліквідували о 8:44. Вогонь знищив речі домашнього вжитку. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Буде призначено судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті.