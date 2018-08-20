Садовий та львівська делегація вшанували захисників України у Нікополі

У Нікополі вшанували пам'ять борців біля пам’ятника «Захисник України»

У понеділок, 20 серпня, міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною та львівською делегацією у Нікополі відвідали місцевий храм святого праведного Петра Калнишевського, який збудували в честь загиблих воїнів АТО. У храмі відбулася спільна молитва за всіх воїнів і мир в Україні. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Також Андрій Садовий зустрівся з мером Нікополя Андрієм Фісаком. Під час зустрічі обговорили можливість реалізації спільних проектів. Опісля мер Львова з дружиною відвідали Нікопольський краєзнавчий музей. Також делегація зі Львова вшанувала пам'ять усіх борців за незалежність, поклавши квіти до пам’ятника «Захисник України».

Усі фото прес-служби ЛМР

«Мені дуже приємно бути сьогодні тут. Я здивований, що в такій непростій ситуації люди не падають духом, тому наше завдання — допомогти, підтримати, і з Божою поміччю йти вперед. Вражень від міста дуже багато. Це місто, яке має великий промисловий потенціал, але те, що мене вразило, це історичні надбання. А краєзнавчий музей має стільки раритетних творінь! Їх мають побачити люди України і світу. Приємно здивувала любов, з якою працівники музею розказували про історію цього краю. Вони тим живуть, і це захоплює. Мене вразив монумент Захисникам країни — він живий», – зазначив Андрій Садовий.

За його словами, Нікополь є важливим для України і сьогоднішнім потенціалом, і своєю історією. На переконання Андрія Садового, у місті можна реалізувати дуже багато проектів. Також він зазначив, що сподівається на подальшу співпрацю, а також на те, що двом містам вдасться реалізувати проекти, які зародилися під час сьогоднішньої зустрічі.