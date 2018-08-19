На 50-річний ювілей Андрію Садовому подарували пачку солі

СуспільствоНазарій Тузяк, 19 серпня34141

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На 50-річний ювілей Андрію Садовому подарували пачку солі
Андрій Садовий заявив, що пачка солі є найбільш оригінальним подарунком, який він отримував

Меру Львова Андрію Садовому на 50-річний ювілей у Слов'янську подарували пачку солі. Про це 19 серпня повідомив сам Садовий, додавши, що це найбільш оригінальний подарунок, який він коли-небудь отримував.

«Сіль, щоб відчував смак життя! Маю такий подарунок на день народження від приятелів зі Слов‘янська. Це було весело. Дуже душевно проводити цей день серед щирих людей, які будують нову Україну на цих прифронтових землях. Дякую всім за привітання!»написав Андрій Садовий, опублікувавши відео зі свого візиту до Слов'янська.

Зазначимо, у Слов'янську Донецької області розташоване одне з найбільших в Україні родовищ кам'яної солі. Незвичний подарунок меру Львова передали, коли він прибув до Слов'янська в рамках туру Східною Україною. У ході цієї поїздки Садовий від імені громади Львова передав українським військовим у Краматорську партію необхідного обладнання.

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Меру Львова Андрієві Садовому виповнилось 50 років ZAXID.NET
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