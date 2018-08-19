Андрій Садовий передав військовим у Краматорську обладнання від громади Львова

Після Краматорська Андрій Садовий з працівниками львівської мерії поїде до Авдіївки

Під час візиту до Краматорська мер Львова Андрій Садовий від імені громади міста передав військовим обладнання, а капелану – комп'ютери для соціальних проектів.

Як повідомила 19 серпня прес-служба Львівської міськради, мер передав військовим генератори, пристрої безперебійного живлення, GPS-навігатори, бойлери та інші засоби. Громаді Краматорська також передали україномовні книжки.

«Ми здійснили тур Східною Україною з командою міської ради, ділились досвідом з громадами Слов'янська, Краматорська, Маріуполя, Запоріжжя. Зараз ще відвідаємо Авдіївку. На цих прифронтових землях силами патріотів будується нова Україна. Сьогодні такий день, коли я завжди складаю велику подяку своїй мамі за те, що мене народила. Цього року мені дуже хочеться скласти також велику подяку всім нашим воїнам, які нас захищають і обороняють. Ми живі, бо вони віддають часто за нас своє життя. Тому я вважав своїм обов’язком сьогодні бути тут», — заявив під час візиту у Краматорську міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, сьогодні, 19 серпня, меру Львова Андрію Садовому виповнилося 50 років.