У країні поширені антивакцинаторські настрої, які впливають на здоров'я дітей

Пакистан запровадив в одній зі своїх провінцій закон, який передбачає ув'язнення батьків, які не хочуть вакцинувати своїх дітей. Якщо батьки чи опікуни провінції Сінд не вакцинуватимуть дітей від поширених захворювань, їм загрожує позбавлення волі чи штраф, повідомило у середу, 6 вересня, The Guardian.

Запроваджений закон є спробою викорінити поліомієліт, правець, кір, дифтерію, краснуху та інші захворювання, на які часто страждають діти в Пакистані. Закон про кримінальну відповідальність батьків-антивакцинаторів набуде чинності у вересні.

«Цей закон використовуватиметься як стримуючий фактор, щоб припинити відмову від вакцинації. Потрібні деякі надзвичайні заходи, щоб забезпечити викорінення цього вірусу поліомієліту в Пакистані. Є багато причин того, що цей вірус все ще залишається ендемічним у нашій країні, і нам потрібно вирішити всі ці причини», – заявила екс-міністерка подолання бідності та соціального захисту Сінда Шазія Маррі.

ВООЗ повідомила, що у світі лише Пакистан та Афганістан залишаються країнами, в яких поліомієліт продовжує поширюватися. Понад 62 тис. батьків, більшість з яких мешкають у провінції Сінд, відмовилися вакцинувати від поліомієліту своїх дітей під час загальнонаціональної кампанії у січні 2023 року.

Зокрема, це спричинено впливом місцевих священників, які поширюють конспірологічні теорії. За словами церковників, вакцини нібито є засобом Заходу для стерилізації мусульманських дітей. Через серйозний вплив церкви працівники-вакцинатори перебувають в небезпеці, кількох лікарок вбили.