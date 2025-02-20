На першому поверсі кам’яниці XIX ст. встановили пластикові вікна

У кам’яниці XIX ст. на вул. Мартовича, 3 у центрі Львова, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, орендар самовільно замінив автентичні вікна на пластикові. Там працює регіональне відділення Центру пробації Міністерства юстиції. Міськрада дізналася про заміну вікон із звернення на Гарячу лінію міста і вже готує відповідні подання. За таке порушення передбачений штраф 170 тис. грн та зобов’язання замінити вікна на дерев’яні.

Про заміну вікон 20 лютого повідомила у Facebook-групі «Гаряча лінія Львова» користувачка Ольга Поворозник. Вона уточнила, що деревʼяні вікна замінили пластиковими декілька днів тому у будинку на вул. Мартовича, 3.

Заступник директорки Офісу охорони культурної спадщини ЛМР Святослав Кіндратів розповів ZAXID.NET, що управління отримало скаргу з гарячої лінії.

«Жодних погоджень на ці роботи ми не надавали. Після отримання звернення з гарячої лінії ми організуємо обстеження об’єкта, зафіксуємо порушення, складемо акт. Після цього буде постанова для притягнення до відповідальності», – зазначив посадовець.

Орендаря очікує штраф 170 тис. грн і вимога замінити вікна на дерев’яні (фото Ольги Поворозник)

Святослав Кіндратів додав, що Офіс охорони культурної спадщини встановлює, хто є орендарем приміщення. Як з’ясував ZAXID.NET, це відділення Центру пробації, що у підпорядкуванні Міністерства юстиції. Таке порушення передбачає для юридичних осіб штраф до 170 тис. грн і припис на усунення порушень.

Кам’яницю №3 на вул. Леся Мартовича збудували наприкінці XIX століття. Вона належала власнику фабрики мила і свічок Едвардові Фрідріху. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.