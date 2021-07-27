Після зіткнення двох машин, вони зачепили ще й третю, яка стояла на узбіччі

Ввечері 26 липня на трасі Н-9 Львів-Мукачево у ДТП з трьома автомобілями травмувалися четверо людей. Серед постраждалих – трирічна дитина.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько 17:30 біля с. Давидів.

«Водій автомобіля Mini Cooper рухався в напрямку м. Львова. Із зустрічної смуги руху зліва направо виїхав автомобіль ГАЗ 33023, не надавши переваги зустрічному транспорту, допустив зіткнення із автомобілем Mini Cooper. Від удару Mini Cooper зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, який перебував на другорядній дорозі у нерухомому стані», – повідомили обставини аварії у департаменті.

фото поліції

За кермом автомобіля Skoda Octavia був мешканця с. Великі Глібовичі 1970 року народження, ГАЗом кермував 48-річний житель Львівського району.

Внаслідок ДТП травмовані 40-річний водій і три пасажирки з Mini Cooper – дівчинка 3,5 років, дві жінки віком 47 і 62 роки. Водій перебуває в реанімації. Усі вони львів’яни. Два інші водії не травмувались.

Слідчі з'ясовують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).