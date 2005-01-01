У Польщі затримали російського шпигуна

СвітВолодимир Пиріг, 26 березня3200

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Польські ЗМІ у понеділок повідомили про затримання працівниками Агентства внутрішньої безпеки підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. За інформацією TVP Info, підозрюваний цікавився діяльністю міністерства енергетики.

Ім’я затриманого – Марек В. Він підтримував контакти з російськими розвідниками, які працюють під дипломатичним прикриттям у посольстві у Варшаві. Дії агентства безпеки узгоджувались зі спецслужбами інших країн Європейського Союзу.

Інформацію про затримання підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Як пише Onet.pl, затримання відбулося ще у п’ятницю, 23 березня. Підозрюваного арештували на три місяці.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та кілька європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.

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