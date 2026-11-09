Місце перестрілки нападника з поліцейськими. Краків, 7 листопада

Польські правоохоронці затримали п’ятьох людей, які «могли бути наслідувачами» чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова 7 листопада та вбив шістьох людей. Про це 9 листопада повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька, передає RMF24.

За її словами, йдеться про громадян, чия активність в інтернеті могла становити потенційну загрозу. Їх затримали співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі в різних регіонах країни.

«ЦБЗК та поліція дуже пильно стежать за можливими наслідувачами таких дій», — підкреслила вона.

Матеріали, які перевіряла поліція, стосувалися героїзації нападу, скоєного в Кракові минулої суботи.

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«Ці матеріали викликають занепокоєння. (...) Це особи, які певним чином могли бути наслідувачами дій Міхала О.», – зазначила речниця МВС.

Нагадаємо, що в суботу, 7 листопада, 24-річний поляк Міхал Оксіньський [Michał Oksiński] в’їхав автомобілем на площу Ринок у Кракові, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї по перехожих і трамваю. Унаслідок атаки шестеро людей загинули, ще 16 отримали поранення, серед них – двоє поліцейських і сам нападник, який помер у лікарні вранці 9 листопада. У квартирі сім’ї стрільця в Островці-Свентокшиському правоохоронці також виявили тіла його батьків і сестри.

Розслідування стрілянини розпочали 8 листопада. Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак наголосив, що воно триватиме, попри смерть підозрюваного.

«У нашому розпорядженні є чотири мобільні телефони, вилучені з автомобіля та у Міхала Оксіньського. У нас є його електронне обладнання з квартири та інші речі, які там знаходилися», – повідомив прокурор.

Оксіньський мав дозвіл на зброю з березня 2026 року. За словами Новака, наразі немає даних, які б свідчили про психічне захворювання нападника, а про його мотиви говорити ще зарано.

Прокурор також згадав, що на стіні в кімнаті Оксіньського висів Гадсденівський прапор із зображенням гримучої змії на жовтому тлі. Цей історичний американський символ має різні трактування, зокрема асоціюється зі свободою та спротивом владі.

«Наприклад, не було очевидної символіки, яку ми асоціюємо з ультраправим чи ультралівим рухом», — пояснив Новак.

Раніше повідомлялося, що 24-річний поляк працював токарем і не проходив військової служби, однак мав ультраправі погляди. У його автомобілі знайшли кілька одиниць зброї, зокрема карабін DB та пістолети Glock і P99. За даними поліції, частина арсеналу належала його батькові, який також мав дозвіл на зброю.

Колишні однокласники Оксіньського розповіли, що ще зі школи він поводився тривожно: малював себе озброєним терористом і заявляв про намір напасти на школу.